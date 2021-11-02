Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Петербурге не выявлялись случаи заражения новыми штаммами COVID-19 — «лямбда» и «мю». Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«У меня нет информации, что в Петербурге выявлялись подобные варианты штаммов, — заметил чиновник. — Не в зависимости от штаммов, меры по профилактике, по борьбе с пандемией и эпидемиологическими подъёмами остаются едиными — минимизация контактов, вакцинация и своевременное оказание медицинской помощи».

Он также уточнил, что пока преждевременно говорить, о том что изменение генотипа вируса вносит какие-то изменения в протекание эпидпроцесса.

«Это, в большей степени, сейчас представляет научный интерес, чем практический», — резюмировал Лисовец.

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Напомним, в Петербурге за последние сутки выявлено 3066 новых случаев коронавируса. Скончались 83 человека из числа заболевших ранее. Выздоровели 3134 человека.

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