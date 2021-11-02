Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 184 случая меньше, чем сутками ранее, сообщили 2 ноября в федеральном оперштабе.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Также за сутки медики констатировали в Петербурге 83 летальных исхода от COVID-19, что на два случая меньше, чем в предыдущий день. В целом суточная смертность от ковида остаётся на самом высоком уровне после пика третье волны, случившегося в конце июня — июле 2021 года.

С учетом новых данных за время пандемии в Петербурге выявлено 714 870 случаев заражения коронавирусом, из числа заболевших выздоровел 647 001 человек, в том числе 3134 человека выписаны за истекшие сутки. От COVID-19 в Петербурге скончались 24 048 человек.

Напомним, власти пока не видят устойчивой положительной динамики снижения распространения коронавируса в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге нет признаков снижения распространения коронавируса