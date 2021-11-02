Москва, , 12:01 — REGNUM Текущий год принес немало «сюрпризов» на мировой энергетический рынок. На фоне выхода ведущих экономических держав из рецессии ключевые энергоресурсы — нефть и газ — начали серьезно дорожать, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Добыча газа Gazprom.ru

«Нынешняя ценовая реальность уже всерьез и надолго. Наблюдаемый «зеленый» энергошлейф и стремление достичь углеродной нейтральности к 2050 году также оказали серьезное воздействие на конъюнктуру рынка.

Регулирование рынка газа оказалось на сегодняшний день далеким от логики эффективности, в нем по-прежнему присутствует серьезная политическая история, выставляющая западноевропейских заказчиков этакими баринами, позволяющими тем или иным поставщикам вне ЕС поставки энергоресурсов.

Рукотворный кризис на рынке газа в ЕС только подчеркнул статус надежного поставщика России. Стоит отметить, что российские поставки нефти и газа всегда осуществлялись по согласованным графикам и объемам и во времена холодной войны, и даже во время критического военного обострения на Балканах 22 года назад.

Сегодня видно, что каждая ключевая страна ЕС ускоренно решает свои газовые проблемы без оглядки на Брюссель. Ничем ЕС не смог, по сути, помочь и Молдавии: согласно пятилетнему контракту с Газпромом жители этой страны теперь обеспечены топливом по приемлемым ценам.

Политическое и информационное давление со стороны США и ЕС на российский энергетический сектор пока пошло на спад. Публичные российские компании сектора в этом году уже подорожали на Мосбирже минимум на 50%, рост их капитализации продолжится.

В газовой схватке за Европу поставщики из Алжира, США и Катара попросту не явились на битву, переориентировав свой экспорт на еще более выгодные рынки в Юго-Восточной Азии.

Судя по позиции российского президента Владимира Путина, Россия не заинтересована в зарабатывании шальных денег на фоне кризиса в ЕС, цель ясна — развитие долгосрочного и предсказуемого партнерства. Европейцам остается только восхититься такой позицией российского лидера.

Вполне вероятно, что цена одной тысячи кубометров газа в зимний период в ЕС будет стоить в диапазоне $500−600. В 2021 году такие уровни казались нереальной фантастикой, а в этом — желанным спасительным уровнем.

Времена серьезно изменились и с позиции силы с Россией нашим западным «друзьям и партнерам» общаться будет теперь очень затруднительно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обладает способностью влиять на цены на газовом рынке в Европе, писала немецкая газета Die Welt.

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