Москва, , 12:01 — REGNUM Законопроект депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарьи Бесединой о снижении так называемого нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 5 км/ч увидели некомпетентность авторов.

Дорожные камеры Rostgrupp.ru

«Дептранс Москвы и его засадный полк, депутат МГД Беседина предлагают поправки в КоАП. Хотят поднять штрафы, снизить лимит с 20 км/ч до 5 км/ч, отменить скидки за раннюю оплату. В таких предложениях радует только одно. Некомпетентность тех, кто их выдвигает. Депутат Беседина, очевидно, не читала новый проект КоАП, который скоро будет опубликован. Тогда, наверное, и прочитает», — рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в Facebook.

Он обратил внимание на отсутствии в новом КоАП таких предложений.

«Так вот, там таких предложений нет. Основной массив статей не содержит роста штрафов. Никакой отмены скидок. Никакой отмены 20 км/ч. Есть позиция МВД по 20 км/ч — сам министр против отмены, пока не будет пересмотрен скоростной режим на российских дорогах», — напомнил эксперт.

В целом, по его мнению, нужно менять подход в организации безопасности дорожного движения со сбора денег на реальное обеспечение безопасности.

«Предложения Бесединой же — это погружение в карман водителя, возведенное в абсолют. С безопасностью оно никак не связано. А в рублях такие инициативы считаются легко», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправками в КоАП предлагается снизить так называемый нештрафуемый порог с 20 км/ч до 5 км/ч, а к нарушителям скоростного режима применять административный арест и штрафы до 20 тыс. рублей.

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