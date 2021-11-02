Канберра, 2 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. 1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон на «полях» саммита Группы двадцати (G20) недвусмысленно обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи. Как утверждал французский лидер, Моррисон не уведомлял его о срыве контракта на строительство подводных лодок до момента заключения альянса AUKUS. Однако опубликованная 2 ноября переписка между двумя лидерами поставила под сомнения слова французского президента о неведении. Первыми текстовые сообщения опубликовали австралийские СМИ. Соответствующую статью в тот же день опубликовала газета The Guardian.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Премьер-министра Скотта Моррисона обвинили в том, что он поставил свои личные политические интересы выше урегулирования дипломатического разногласия между Австралией и Францией после утечки текстовых сообщений от Эммануэля Макрона премьер-министру. Обнародование текста сообщения, полученного за два дня до объявления о заключении AUKUS, когда президент Франции спросил Моррисона, следует ли ему ожидать хороших или плохих новостей по вопросу строительства подводных лодок, было «весьма нетрадиционным поведением руководителей государства», — говорится в статье.

«Во вторник (2 ноября — прим. ИА REGNUM) австралийская газета сообщила подробности 15-страничного утвержденного графика конфиденциальных сообщений, который, как утверждалось в статье, опровергает заявления президента США Джо Байдена о том, что тот не знал, что Австралия ранее не сообщала Франции о расторжении контракта на строительство французами подлодок», — говорится в статье.