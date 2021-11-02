* запрещённая в России организация

Ташкент, , 11:55 — REGNUM Власти Узбекистана спокойно договорились с членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о недопущении наплыва неконтролируемого потока беженцев. Об этом 2 ноября заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов журналистам.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помогли нам, успокоили людей, сказали им: возвращайтесь домой и живите спокойно», — рассказал министр.

Камилов отметил, что когда хлынула большая масса людей из Афганистана, среди них не все были реальными беженцами.

«Возможно, одни действительно были беженцами, другие просто хотели воспользоваться ситуацией и в поиске лучшей жизни покинуть Афганистан, надеясь, что из Узбекистана их вывезут в западные страны, Европу», — отметил Камилов.

Он указал, что с тех пор как Ташкент договорился с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически никто не пытается незаконно перейти границу.

«Бесконтрольного потока беженцев также мы не наблюдаем. Ситуация на границе спокойная», — сообщил дипломат.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.