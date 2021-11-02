Цхинвал, 2 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 301 тест на коронавирус, из которых 75 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 2 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2328 человек, 80 граждан сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 8854 носителей SARS-CoV-2, из них 6526 выздоровели. Всего умерли 134 пациента с COVID-19, за последние сутки данных о смертях нет.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне» размещены 186 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра 11 человек, поступили туда — четверо.

Днём ранее в Южной Осетии не проводили тестов на коронавирус. 31 октября Кочива сообщила о проведении 369 исследований, из которых 88 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 40 человек.