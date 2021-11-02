Веллингтон, 2 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии пообещало вдвое сократить выбросы в атмосферу к 2030 году в рамках Парижского соглашения. Об этом 1 ноября написала британская The Guardian.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Предыдущая цель заключалась в сокращении выбросов в среднем на 30% по сравнению с уровнями 2005 года в период 2021—2030 годов. Согласно обновленному прогнозу новозеландского правительства, теперь цель состоит в том, чтобы сократить парниковые газы на 50% к 2030 году.

Хотя доля Новой Зеландии в глобальных выбросах парниковых газов невелика, ее валовые выбросы на душу населения высоки, и она демонстрирует одни из худших показателей роста выбросов в мире. В период с 1990 по 2018 год выбросы в Новой Зеландии выросли на 57% — это второй по величине рост среди всех промышленно развитых стран. Ранее в этом году данные показали, что выбросы Новой Зеландии увеличились на 2% в 2018−19 годах.