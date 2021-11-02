Махачкала, , 12:25 — REGNUM В Дагестане вынесено решение о мере пресечения для заместителя главы Унцукульского района Абулмуталима Магомедова. Суд поместил его под арест, сообщает пресс-служба городского суда Буйнакска.

Арест Victor

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте чиновника, «принимая во внимание необходимость обеспечения условий дальнейшего производства по уголовному делу, учитывая характер и тяжесть инкриминируемых Магомедову А. деяний». По решению судебной инстанции он пробудет в СИЗО до 26 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Магомедова подозревают в хищении свыше 1 млн рублей в ходе строительства футбольного поля в селе Кахабросо. Он подписал документы о приемке работ, в которых данные об объемах и стоимости были значительно завышены.

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