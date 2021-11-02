Москва, 2 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Количество рейсов из московских международных аэропортов, заделанных или отменённых из-за сильного тумана, превысило две сотни. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Sergei Tchernyakov Самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Международный аэропорт Шереметьево

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Так, по информации на 11:10 мск, в аэропорту «Внуково» 62 рейса задержано, шесть отменено, в «Домодедово» 57 рейсов задержано, 13 отменено, в «Шереметьево» 49 задержано, 15 отменено.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 часов утра 2 ноября в трёх столичных аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — было отменено или задержано 142 авиарейса. Причиной массового сбоя в расписании является сильный туман — из-за него в Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, туман в российской столице сохранится до 14:00. Видимость будет составлять от 200 до 700 метров.