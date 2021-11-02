Сеул, 2 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Созданная по южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара» криптовалюта Squid («Кальмар») оказалась мошеннической. Об этом 2 ноября сообщает издание «Афиша Daily».

Цитата из видео на YouTube Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Как отмечает издание, ещё 1 ноября 2021 года единица Squid стоила чуть более $2,8 тыс., однако спустя несколько минут она резко обесценилась. Это связывают с тем, что создатели криптовалюты обналичили её за реальные деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, валюта была выпущена специально для криптоигры. Она должна была повторять шесть состязаний, которые пришлось пройти героям сериала, однако она так и не вышла.