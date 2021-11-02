Чита, 2 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Забайкалье завершается ремонт объектов, которые пострадали в результате ураганного ветра в марте 2021 г. Как сообщает сегодня, 2 ноября, пресс-служба правительства региона, в работе на сегодняшний день находятся последние четыре объекта.

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«По двум объектам образования в Балейском и Борзинском районах степень готовности составляет 90%. Также продолжается ремонт объекта соцзащиты и объекта коммунальной инфраструктуры. Работы по восстановлению планируем завершить ориентировочно до 1 декабря», — пояснил вице-премьер правительства Забайкальского края Сергей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 марта 2021 года ураган нанёс значительные разрушения районам Забайкалья. Всего пострадало 139 объектов. Общая сумма ущерба составила порядка 88 миллионов рублей.

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