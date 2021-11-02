Оренбург, 2 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга у туристки, прибывшей рейсом из Каира обнаружили четыре коралла, отнесенных к исчезающему виду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Изъятые кораллы

Кораллы выявлен в ходе досмотра багажа и ручной клади на интроскопе. В декларации этот груз не был указан. Экспертиза показала, что экземпляры являются видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, а именно кораллами отряда Мадрепоровые.

Кораллы изъяты. Возбуждено административное дело.