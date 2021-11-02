Тбилиси, 2 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Одним из способов политической борьбы с действующей властью Грузии могут стать импичменты мэрам городов и муниципалитетов. Об этом 2 ноября заявила журналистам лидер партии «За народ» Анна Долидзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Она отметила, что эту процедуру можно будет запустить через полгода после вступления мэра на должность. Импичмент могут объявить депутаты городских собраний (сакребуло) там, где оппозиция получила большинство. В других городах и муниципалитетах эту процедуру можно запустить, имея поддержку 20% местных жителей.

«Процесс импичмента, сбор подписей по этому поводу, решения сакребуло подадут сигнал властям и нам, международному сообществу, что подобное поведение, откровенное хищение выборов недопустимо, что более половины страны находится в оппозиции, а ситуация созрела для досрочных выборов», — сказала Долидзе.

Напомним, в Грузии 30 октября завершились выборы в органы местного самоуправления. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха. В оппозиции заявляют, что итоги голосования были «сфальсифицированы» и объявили серию протестных акций.