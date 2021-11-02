Симферополь, , 11:45 — REGNUM Наталья Поклонская выступила против принудительных мер по вакцинации населения. Свою позицию экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы VII созыва подтвердила в интервью агентству «Крыминформ», которое она дала перед отъездом в качестве посла в Кабо-Верде.

Наталья Поклонская Пресс-служба Президента России

«Я никогда не была против прививок. Хочу уточнить: возможно, кто-то не так понял меня. Я против принудительных мер по вакцинации. Я считаю, что человек должен обязательно учитывать свое индивидуальное состояние здоровья. Он должен посоветоваться с врачом, а потом решать — ставить прививку или нет», — сказала Поклонская.

Она пояснила, что вакцинироваться от коронавируса она не смогла, поскольку получила «фактически медотвод». При этом Поклонская призвала относиться к коронавирусу очень серьёзно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская сообщила, что переболела коронавирусом, при этом она раскритиковала уровень оказания медпомощи в Крыму, в частности, действия теперь уже бывшего министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонская рассказала, как лечилась от ковида в Крыму