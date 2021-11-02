Чита, , 11:44 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 2 ноября от коронавируса полностью привиты уже 354 700 человек (+1894 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 396 618 граждан (+6302 за сутки) получили первый компонент вакцины. Это на порядки больше, чем несколькими днями ранее — 8196 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край уже вошёл в красную зону заболевания коронавирусом в стране. Невакцинированные граждане от 60 лет отправлены на четырёхнедельную на самоизоляцию.

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