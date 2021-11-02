Челябинск, 2 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Суд отклонил финансовые претензии к известному российскому кинорежиссёру Никите Михалкову и его бизнес-партнёрам, рассматриваемые в рамках банкротного дела алмазной компании «ЧелПром-Даймонд». Арбитраж Челябинской области не стал привлекать к субсидиарной ответственности владельцев обанкроченного ООО, хотя на этом настаивал конкурсный управляющий Валерий Мамонтов. Определение судьи может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его изготовления в полном виде, передаёт ИА REGNUM.

Mil.ru Никита Михалков

Изначально с четырёх соответчиков требовали порядка 142 млн рублей, но к дате рассмотрения итоговая сумма могла вырасти, так как формирование реестра кредиторов продолжалось. Пока обнародована лишь результативная часть определения судьи — «в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказать». Детали неизвестны.

Напомним, все соответчики по делу являются владельцами компании «ЧелПром-Даймонд». Никите Михалкову в ней с 2008 года принадлежит доля в 10%. Также 20% имеет его зять Альберт Баков и его бывший бизнес-партнёр по печально известному концерну «Тракторные заводы» Михаил Болотин. Основная доля актива закреплена за Александром Синтяевым.

Фирма, восемь лет назад выступившая фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обороте драгоценных камней на 40 млн рублей, была признана банкротом в 2015 году.

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