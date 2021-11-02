Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Компания Sony Pictures намерена экранизировать популярную мангу Gantz. Об этом 2 ноября сообщает «Мир Фантастики».

Gantz

Режиссёром проекта выступит постановщик фильма ужасов «Оверлорд» Джулиус Эйвери. Сейчас проект находится на ранней стадии производства и у него нет даже примерной даты начала съёмок.

Gantz — это фантастическая манга за авторством Хирои Оку. Она рассказывает о команде недавно погибших людей, которых воскрешает таинственный механизм и отправляет на охоту за инопланетянами.

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