Москва, 2 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Половина жителей России выступает против использования животных в цирках. Не одобряют использования и диких, и домашних животных 42%, только диких животных — 8%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Слоны у Цирка

Чаще запрет на использование животных в цирках поддерживают женщины, чем мужчины — 56% против 47%. Также активнее защищают права животных люди моложе 34 лет, чем старшее поколение — 67% против 36%.

Граждане с детьми выступают против запрета реже бездетных — 41% против 59%. Считают, что использование животных в цирках России не следует запрещать 26% опрошенных.

Опрос проведен 25−28 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 320 населенных пунктах.

Как сообщает ИА REGNUM, больше 45 стран мира полностью или частично запрещают использовать в цирках. Причины — жестокость методов дрессировки, плохие условия содержания, высокая смертность животных и т. д.

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