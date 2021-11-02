Екатеринбург, 2 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Во вторник, 2 ноября депутат Государственной Думы Жанна Рябцева (фракция «Единая Россия») посетила «Медицинский информационно-аналитический центр» Свердловской области, где работают волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Ежедневно звонки здесь принимают порядка 50 студентов. Добровольцы записывают граждан на вакцинацию и оформляют вызов врача на дом. Полученную в ходе визита информацию, депутат намерена обсудить с коллегами и найти решения, которые помогут повысить качество работы колл-центров, а также снизят потребность обращения в них граждан.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Колл-центр

В Свердловской области привлекать к работе в различных колл-центрах волонтеров начали около года назад, что бы снизить нагрузку сотрудников медицинских учреждений. В последние дни количество звонков увеличилось, в первую очередь из-за начала работы системы QR-кодов. Граждане начали массово записываться на вакцинацию, в том числе через колл-центры. К примеру, в пятницу 29 октября, только на линии «Службы 122» поток составлял 8 звонков в секунду.

«Ту нагрузку, которая легла на медицинские учреждения, наши ребята сняли, я им очень благодарна. Нужно понимать, что каждый такой звонок он спасает жизнь. Сегодня количество звонков вновь увеличивается и естественно нужно больше волонтеров, которые смогут помочь здравоохранению и гражданам, поэтому будем привлекать новых ребят, я сама свое свободное время проведу у телефона вместе с добровольцами. Сейчас важно выстроить верно работу по вакцинации населения, организовать процесс грамотно с учетом увеличения запроса от населения. У меня запланирован выезд в пункты вакцинации, посмотрим как ведется работа, чем можем помочь», — сказала депутат Государственной Думы РФ Жанна Рябцева.

Работа в колл-центрах одно из направлений деятельности волонтеров акции. Также добровольцы уже на протяжении более чем полутора лет оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Кроме того, активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19 и многое другое. Благодаря акции адресную помощь получили 6,5 млн человек.