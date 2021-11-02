Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главой министерства чрезвычайных ситуаций по Сахалинской области Игоря Ямукова. Ранее он возглавлял ведомство, но с приставкой «временно исполняющий обязанности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе МЧС Сахалина.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

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До назначения на эту должность Игорь Ямуков руководил отделом космического мониторинга в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Ранее возглавлявший МЧС Сахалина Андрей Андреев в июне 2021 года был переведён на работу министром чрезвычайных ситуаций Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября кадровые изменения произошли в МЧС по Башкирии. Полковник внутренней службы Владимир Горин был назначен заместителем начальника Главного управления МЧС России в регионе.