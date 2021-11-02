Джакарта, , 11:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что очень важно синхронизировать политику развитых и развивающихся стран в отношении изменения климата, сообщает Antara.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все мы, включая развитые страны, должны продемонстрировать более конкретные шаги с точки зрения контроля климата, особенно с точки зрения финансовой поддержки развивающихся стран в переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии», — заявил президент Индонезии.

В последние годы Индонезия предприняла конкретные шаги в плане контроля климата. В Индонезии самый низкий уровень обезлесения за 20 лет, количество лесных пожаров сократилось на 82%. Индонезия также восстановит 64 тысячи гектаров мангровых земель.

Индонезия сможет выполнить свое обязательство по Парижскому соглашению по климату к 2030 году, сократив на 29% количество вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились расширить двустороннее сотрудничество.

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