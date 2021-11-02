Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 99:94.

Cipriana Canovi Пол Джордж

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, на счету которого 32 очка. В составе «Оклахомы» 28 очков набрал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер.

«Клипперс» одержали вторую победу в шести матчах сезона НБА. «Оклахома» потерпела шестое поражение в семи играх.

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