Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Хорхе Родригес, бывший разработчик многопользовательской игры Crucible, рассказал о проблемах проекта. Его слова приводит «Игромания» 2 ноября.

Логотип Amazon Amazon.com

Как оказалось, «в провале Crucible виновно скудное финансирование, некомпетентное руководство, сложности с сетевым кодом, нехватка ресурсов и слабый маркетинг». Родригес считает, что если бы руководство Amazon быстрее училось на своих ошибках, то проект бы «выжил».

Напомним, что релиз Crucible состоялся в мае 2020 года. Из-за многочисленных проблем проект перевели в стадию бета-тестирования, а после закрыли.

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