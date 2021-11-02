Оренбург, 2 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейский стал фигурантом уголовного дела о коррупционном преступлении, сообщает СУ СКР по региону

Взятка

По версии следствия, будучи старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска отдела полиции № 6 Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Оренбургское», мужчина получил 100 тыс. рублей от жителя села Краснохолм за не привлечение его к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, факт взяточничества пресекли сотрудники службы собственной безопасности ведомства. По материалам полицейской проверки следователи возбудили уголовное дело.

«В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — подчеркнули в УМВД.