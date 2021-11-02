Ставрополь, , 11:36 — REGNUM В Ставропольском крае попал под следствие за совершение коррупционного преступления преподаватель краевого вуза. В получении взятки уличили доцента кафедры фармакологии Ставропольского государственного медицинского университета. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили 2 ноября в пресс-службе Следственного комитета.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Факт получения взятки в размере 80 тыс. рублей был зафиксирован в сентябре 2021 года. Преподаватель взял эту сумму от одной из студенток за хорошую оценку. Однако передача денежных средств состоялась в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия. В нем участвовал ассистент кафедры, передавший деньги.

В настоящее время следствие работает над получением доказательств по возбужденному уголовному делу.

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