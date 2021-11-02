Самара, , 11:39 — REGNUM Прием заявок на получение мер поддержки для работников пострадавших отраслей начался в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Предприниматель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

«Ограничительные меры в отношении хозяйствующих субъектов — это вынужденные меры. Они нас тоже очень тревожат. Экономический блок правительства области находится в очень тесном контакте с ассоциациями предпринимателей, с общественными организациями, которые представляют их интересы. При всей напряженности ситуации мы чувствуем их понимание и поддержку», — приводит пресс-служба слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который также сообщил, что в регионе с 1 ноября начинают принимать заявки на получение мер государственной поддержки для работников пострадавших отраслей.

«А с 15 ноября начнутся выплаты грантов из федерального бюджета, будут предоставляться кредиты под льготную ставку», — сообщил Кудряшов.

Отмечается, что в 2021 году в регионе зафиксировали значительное уменьшение уровня теневой занятости. Предполагается, что предприниматели оценили опыт прошлого года и сделали выводы, что не смогут получить субсидии на выплату зарплаты, если их сотрудники официально не трудоустроены.

«Мы внедрили механизм льготного финансирования пострадавших отраслей из Гарантийного фонда Самарской области и с начала года в три раза сократили налоги, которые платят предприятия по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, мы готовим новые меры поддержки на региональном уровне — это отсрочка налоговых платежей и более щадящие критерии для включения организаций в перечень пострадавших отраслей», — пояснил председатель областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предложили расширить список учреждений, недоступных без QR-кода.