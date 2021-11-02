Сидней, Австралия, , 11:42 — REGNUM В австралийском штате Новый Южный Уэльс ожидают, что в течение ближайших восьми дней штат накроют сильные ливни, в результате чего в некоторых местах могут возникнуть локальные наводнения. Об этом 2 ноября сообщил новостной портал News.com.au.

Ливень Admnvrsk.ru

Метеорологи прогнозируют, что 3 ноября может запомниться как самый дождливый день с сентября прошлого года для некоторых западных частей штата, где за 24 часа может выпасть более месячной нормы осадков.

Ожидается, что частые, но неоднородные ливни и грозы будут продвигаться по территории штата с запада на восток. Ливень должен настигнуть Сидней 4 ноября и продолжится до следующей недели.

Сильные дожди также могут привести к внезапным наводнениям в некоторых частях Нового Южного Уэльса.