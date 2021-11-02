Москва, , 11:41 — REGNUM Распоряжение правительства РФ о выделении Белгородской области свыше 160 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дом Правительства РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Заседание Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 прошло 1 ноября. Документ опубликован на сайте правительства России. Деньги из Резервного фонда правительства РФ направят на закупку оборудования производительностью более тысячи литров в минуту каждый. С учётом стоимости доставки и пусконаладочных работ Белгородской области выделили 161,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из средств областного бюджета для белгородских больниц также закупят 628 мобильных кислородных концентраторов.

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