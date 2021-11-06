4 ноября в России отмечался государственный праздник — День народного единства. Он учреждён в стране с 2005 года и является выходным днем. История праздника уходит в 1612 год, когда народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, гарнизон Речи Посполитой. Князь Дмитрий Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. 4 ноября отмечается с тех пор и православный праздник иконы Казанской Божией Матери. В 2021 году День народного единства пришелся на неделю нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. В преддверии праздника проводятся различные мероприятия, многие — онлайн. Некоторые регионы, например Новосибирская область, из-за эпидемиологической ситуации все праздничные мероприятия проводила только в онлайн-формате. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Duma.gov.ru День народного единства

11:39 02.11.2021 На Ямале «Большой этнографический диктант» пройдёт в формате онлайн. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. С 3 по 7 ноября на сайте miretno.ru каждый житель России может проверить свой культурный уровень, ответив на 30 вопросов. Из них 20 посвящены быту и традициям разных народов страны, ещё 10 — ямальской этнографии. Сертификат участника «Большого этнографического диктанта» формируется в электронном виде сразу после выполнения заданий. Максимально возможное количество баллов, которые можно набрать, — 100.

11:40 02.11.2021 Ко Дню народного единства парки Москвы подготовили специальную праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы. Москвичей ждут познавательные лекции, творческие занятия, мастер-классы, концерты и викторины. А парк «Фили» покажет церемонию подведения итогов онлайн-фестиваля талантов детей и молодежи «Национальная гордость». Присоединиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню народного единства, можно будет на страницах парков в соцсетях бесплатно и без предварительной регистрации.

11:40 02.11.2021 В Омской области провели соревнования по национальным видам спорта. Как сообщает пресс-служба правительства региона, старты, участие в которых приняли студенты, были приурочены ко Дню народного единства.

11:41 02.11.2021 Российское движение школьников в преддверии Дня народного единства запустило сказочный песенный флешмоб «Единение в сказке» в социальных сетях, разместив «вирусное» видео, участниками которого стали юные певцы, танцоры и актеры. Площадкой съемок видео был выбран Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Поддержал ребят и известный музыкант, блогер Анатолий Цой (TSOY).

11:43 02.11.2021 Целью всероссийского онлайн-флешмоба, который РДШ запустило 2 ноября в социальных сетях, является объединение восприятия Дня народного единства у всех школьников России. «Мы знаем, что нас, россиян, объединяют общая культура и ценности, которые транслируются через самые разные произведения. Для подрастающего поколения источник вечных ценностей — народные сказки. Именно там каждый российский ребенок черпает мудрость, правила поведения, считывает образы и познает единый культурный код страны. Причем многие из них дети узнают не только через книги, но и через кино и мультфильмы», — прокомментировала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва.

11:45 02.11.2021 «Народов много — страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период — с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства. Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности на вопросы межнационального мира и согласия.

11:48 02.11.2021 В Республике Алтай праздничные мероприятия ко Дню народного единства пройдут в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего с 1 по 5 ноября запланировано шесть мероприятий с участием в том числе школьников, которым предложат снять видеоролики по различным темам, сделать зарядку. 4 ноября жители смогут поучаствовать в таких онлайн-акциях, как квиз-игра «Россия — наш общий дом», «Марафон наций», «Культурное достояние России», «Родные рецепты» и так далее.

11:48 02.11.2021 Флаги России. Алексей Колчин © ИА REGNUM

11:52 02.11.2021 В День народного единства «Молодёжка ОНФ» объединяет усилия представителей всех народов страны в борьбе против коронавирусной инфекции и оказании помощи тем, кто в ней нуждается. В 20 регионах страны участники команды формируют группы быстрого реагирования во всех регионах России. С самого начала пандемии в рядах волонтеров были представители разных национальностей и малых народов России и даже граждане других государств, которые оказывали помощь в рамках акции #МыВместе тем, кто оставался на самоизоляции. В этот раз помощь будет оказана по направлениям: переоборудование больниц, подвоз медиков по вызовам и на работу — акция «Довези врача», доставка продуктов и лекарств пожилым и людями с ограничениями по здоровью и прочее. В рамках акции #МыВместе участники команды «Молодёжки ОНФ» возобновили работу с пожилыми, одинокими жителями и людьми с ограничениями здоровья по всей стране.

11:53 02.11.2021 Народный фронт провел в регионах страны акцию видеопоздравлений в стихотворной форме «С чего начинается Родина?». Общественники организовали видеопоздравления с представителями национальных диаспор в национальных костюмах, которые поочередно поздравляют с праздником и читают стихотворение «С чего начинается Родина?» на своем родном языке. Видео сопровождается титрами с переводом, в конце ролика все говорят на русском языке «Я люблю тебя, Россия!». Съемки прошли в 38 регионах страны.

11:56 02.11.2021 Российское движение школьников (РДШ) в преддверии Дня народного единства запустило в соцсетях сказочный песенный флешмоб «Единение в сказке». Об этом: Российское движение школьников запустило флешмоб «Единение в сказке»

12:14 02.11.2021 «Народов много — страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Подробности в материале: В России пройдёт Большой этнографический диктант

12:32 02.11.2021 В Ростове-на-Дону ко Дню народного единства проведут телемарафон фестиваля «Культура и искусство народов России» с участием творческих коллективов народов юга России. Площадкой выбран Дом офицеров Южного военного округа. Подробности в материале: Ростов-на-Дону станет площадкой фестиваля ко Дню народного единства

12:36 02.11.2021 В Новосибирске завтра, 3 ноября, состоится фестиваль «Кухни народов России». Из-за эпидемиологической обстановки он пройдёт в онлайн-формате. Подробности в материале: Новосибирцев в онлайн-формате научат готовить блюда коренных народов России

12:38 02.11.2021 Просветительский проект «Большой этнографический диктант» стартует 3 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Акция является международной, она пройдёт в онлайн-формате с 3 по 7 ноября. Проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Читайте также: В России пройдёт «Большой этнографический диктант»

12:46 02.11.2021 В Ростовской области большинство мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, состоятся в онлайн-формате. В музеи и театры пустят зрителей, привитых от COVID-19. Подробности в материале: Ростовские музеи и театры в День народного единства примут привитых гостей

13:48 02.11.2021 Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, отмечаемому 4 ноября, в этом году полностью пройдут в онлайн-формате. Читайте подробнее: В Краснодаре День народного единства отметят онлайн-флешмобами

13:54 02.11.2021 День народного единства [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (40)

13:58 02.11.2021 Телебашня в Казани окрасится в цвета государственных флагов Российской Федерации и Татарии 4 и 6 ноября с 17:00 до 22:00. Читайте подробнее: В Казани включат праздничную подсветку телебашни в День народного единства

14:53 02.11.2021 День народного единства [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (30)

14:59 02.11.2021 Кулинарный онлайн-проект «Кухни народов России», марафон «Россия сближает», Большой этнографический диктант и «Ночь искусств» — Новосибирская область готовится к празднованию Дня народного единства. В этом году мероприятия пройдут с учётом текущей эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мер в онлайн-формате, сообщили в правительстве региона. Читайте также: День народного единства в Новосибирской области отметят в онлайн-формате

15:09 02.11.2021 День народного единства [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

15:12 02.11.2021 Ряд мероприятий планируют провести в рамках Дня народного единства в Уфе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2021 году мероприятия пройдут в онлайн-формате. Об этом: В Уфе сообщили, как будут отмечать День народного единства

15:22 02.11.2021 Останкинская телебашня в Москве 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага.

15:47 02.11.2021 В России в День народного единства на мультимедийной платформе SMOTRIM.RU и в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК стартует 16-часовой Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!» Об этом: В России 4 ноября пройдёт телемарафон «Славься, Отечество!»

16:47 02.11.2021 Флаг России. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:02 02.11.2021 В Дагестане в рамках празднования Дня народного единства состоятся масштабные мероприятия в Национальном музее республики имени А. Тахо-Годи. На 3 ноября запланировано открытие выставки «Россия — мы. Мы — россияне», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона. Об этом: В Национальном музее Дагестана отметят День народного единства

20:20 02.11.2021 День народного единства. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:32 03.11.2021 Вы знали, что до Дня народного единства 4 ноября отмечали День Казанской иконы Божией Матери. Праздник также был государственным. И установил его ещё царь Алексей Михайлович. Причём в 1917 году традиция отмечать его пресеклась.

09:11 03.11.2021 Флаг России [Юлия Карнаева © ИА REGNUM]

09:42 03.11.2021 В Дагестане в День народного единства 4 ноября пройдут масштабные мероприятия. Одним из главных станет праздничный концерт, который состоится на площадке перед Государственным республиканским русским драматическим театром имени Максима Горького. Читайте также: День народного единства в Дагестане отметят праздничным концертом в театре

09:58 03.11.2021 К всероссийской акции «Ночь искусств» присоединится Белгородская область. Мероприятия пройдут в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Белгородская «Ночь искусств» пройдёт в онлайн-формате

10:59 03.11.2021 Москвичей приглашают отметить День народного единства онлайн.

10:59 03.11.2021 Праздник пройдет в виртуальном формате уже во второй раз. Это безопасно в условиях пандемии, а самое главное — удобно для тех, кто хотел бы побывать на нескольких мероприятиях за один день, отмечается на сайте правительства и мэра Москвы.

11:00 03.11.2021 Десятки интереснейших онлайн-событий состоятся 4 ноября на интернет-площадках музеев, библиотек, культурных центров, дворцов творчества и молодежных общественных организаций. Можно отметить праздник, приняв участие в виртуальных экскурсиях, лекциях, мастер-классах и флешмобах. Все мероприятия пройдут бесплатно. На некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

11:03 03.11.2021 Ко Дню народного единства культурные центры и дома культуры Москвы приготовили познавательные лекции, мастер-классы и яркую концертную программу. Зрители увидят выступления вокальных и танцевальных ансамблей, послушают патриотические песни и узнают много нового о культурных традициях нашей страны. Посетителей также приглашают поучаствовать в веселых флешмобах и праздничных акциях.

11:03 03.11.2021 Познакомить детей с традициями народов России поможет Дом культуры «Маяк». Для юных зрителей там подготовили видеосюжет «Такая разная Россия». Это увлекательный рассказ о народах, которые населяют территорию нашей страны, а также о гербах, флагах и их значении. Лекция начнется в 12:00. Посмотреть ее можно на странице Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

11:11 03.11.2021 Послушать патриотические песни разных стран можно в аккаунте Инстаграм культурного центра «Москворечье». В 12:00 начнется праздничный онлайн-концерт «Сердца, бьющиеся вместе».

11:13 03.11.2021 Еще один онлайн-концерт проведет культурный центр «Лидер». В 17:00 на его официальных страницах в соцсетях начнется развлекательная программа «Мы вместе!». В ней примут участие творческие коллективы культурного центра: ансамбли народной песни, танцевальные и театральные объединения. Концерт будут транслировать на страницах культурного центра в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также на его YouTube-канале.

11:14 03.11.2021 Посмотреть выступление столичных творческих коллективов можно будет и на концерте Дома культуры «Гайдаровец». Для зрителей прозвучат музыкальные композиции разных эпох в исполнении учащихся школы инклюзивного творчества «Танцующий дом», культурного центра «Новослободский», домов культуры «Стимул» и «Гайдаровец». Также выступят участники эколого-культурного объединения «Слобода» и актеры драматического театра «Большая медведица». Запись концерта проходила в особняке XVIII века в усадьбе Толстого — Борисовских. Видео опубликуют в 20:00 на официальном YouTube-канале Дома культуры «Гайдаровец».

11:49 03.11.2021 В Бурятии большинство праздничных мероприятий в День народного единства пройдёт в онлайн-формате. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в республике 4 ноября запланированы выставки, флешмобы и концерты. Читайте также: В Бурятии запланировали онлайн-концерты ко Дню народного единства

12:23 03.11.2021 Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём поздравлении отметил, что День народного единства — «одна из важнейших дат в истории России», которая символизирует «преданность родной земле»: [[[quote-0]]]

12:33 03.11.2021 В Санкт-Петербурге из-за эпидемиологической ситуации День народного единства отпразднуют в онлайн-формате. Об этом 3 ноября сообщил в своем телеграмм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Об этом: День народного единства в Петербурге отметят в онлайн-формате

12:54 03.11.2021 4 ноября, в День народного единства, многомиллионная телеаудитория России получит уникальную возможность по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, вкусить радость побед и горесть поражений предков. Телемарафон «Славься, Отечество!» стартует в 8:00 по московскому времени, путешествие продлится более 16 часов.

12:54 03.11.2021 Включение из Алтайского края можно посмотреть в составе сибирского блока после 23 часов по местному времени. Большой специальный репортаж, подготовленный в Чарышском районе Николаем Потешкиным, посвящен истории алтайского казачества. «Этот телемарафон расскажет о непростой, драматичной, полной героических событий истории нашей великой Родины, обо всех народах, живущих на территории нашей страны, об их культуре и обычаях, истории и религии, прошлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись, созидали, строили нашу великую страну, нашу великую Отчизну — Россию. Нам есть чем гордиться, есть о чем рассказать», — сказал заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

13:17 03.11.2021 Педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» в 12:00 расскажут юным москвичам, как появился праздник — День народного единства. Слушатели узнают об исторических событиях, Казанской иконе Божией Матери и памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади. Трансляцию проведут в Teams.

13:17 03.11.2021 Ко Дню народного единства музеи и библиотеки Москвы подготовили онлайн-концерты, познавательные лекции и викторины. Зрители услышат мелодии из популярных кинофильмов, узнают много интересного об известных исторических персонажах и вспомнят имена героев популярных детских книг.

13:20 03.11.2021 Московский музей космонавтики организует лекцию «Что помнят звезды над Кремлем». Заместитель директора музея по научной работе историк Вячеслав Климентов расскажет, какие исторические события предшествовали ноябрьским дням 1612 года и раскроет истоки появления праздника. Например, зрители разберутся в том, кем были Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, и узнают, от кого в 1612 году они защищали Москву. Трансляция пройдет на телевизионном канале музея. Начало в 16:00.

13:26 03.11.2021 В Нижегородской области по состоянию на 3 ноября выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 789 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 193 625 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области вновь выявили больше 800 носителей коронавируса

13:27 03.11.2021 За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7836 человек. Читайте подробнее: За сутки от COVID-19 скончались 36 нижегородцев

13:33 03.11.2021 Жители Дальнего Востока будут отмечать День народного единства без массовых мероприятий. Приуроченные к празднику акции и трансляции будут проходить в Instagram, на телеканалах и в Youtube. На оффлайн-мероприятия смогут попасть только обладатели QR-кодов. Читайте также: В регионах ДФО отпразднуют День народного единства онлайн и с QR-кодами

13:52 03.11.2021 Ко Дню народного единства в Ульяновской области организованы мероприятия в онлайн-формате. Массовые акции в регионе с учётом эпидемической ситуации запрещены. Читайте также: День народного единства в Ульяновской области отметят выставкой и концертом

14:40 03.11.2021 Узнать любопытные факты о самом знаменитом памятнике Минину и Пожарскому, украшающему сегодня Красную площадь, можно на онлайн-лекции «Вас здесь не стояло! Могли ли Минин и Пожарский занять место Пушкина?». Где именно должен был стоять памятник, какому событию должен был быть посвящен и какую роль в этом сыграли полицейские, расскажет экскурсовод Алексей Шаламов. Лекция подготовлена сотрудниками Музея-квартиры Ивана Сытина по архивным документам московской полиции XIX века. Видео опубликуют в 18:00 на YouTube-канале Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского.

14:40 03.11.2021 День народного единства [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (34)

14:49 03.11.2021 Архитектурно-художественная подсветка в цветах российского флага будет включена в Петербурге 4 ноября на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны. Читайте также: В Петербурге включат праздничную подсветку в День народного единства

16:35 03.11.2021 Центральное фойе филармонии Кузбасса сегодня, 3 ноября, накануне Дня народного единства, превратится в еврейский дворик. Как рассказали в учреждении, зрители смогут попробовать блюда еврейской кухни, узнать об особенностях национального костюма, вместе потанцевать, насладиться концертом национальной музыки. Читайте также: Кузбассовцев пригласили в еврейский дворик

17:12 03.11.2021 Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала 3 ноября в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Акция проходит под лозунгом «Народов много — страна одна!» и традиционно приурочена ко Дню народного единства. Подробности в материале: Калужане присоединились к этнографическому диктанту

17:17 03.11.2021 В помещении новосибирского «Медтранса», который управляет водителями скорых, появились объявления о необходимости привиться от коронавируса до 21 ноября 2021 года. Сотрудников предупредили, что непривитых отстранят от работы без сохранения заработной платы, сообщили «НГС Новости». Читайте подробнее: В Новосибирске непривитых водителей скорых могут отстранить от работы

18:07 03.11.2021 День народного единства [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (28)

19:23 03.11.2021 День народного единства в Курске. kurskadmin.ru

23:01 03.11.2021 День народного единства в Брянске. bryanskobl.ru

00:54 04.11.2021 Космонавты будут работать на МКС в День народного единства по стандартному графику. Праздничными у космонавтов будут только 6 и 7 ноября. Читайте подробнее: Космонавты с МКС поздравили жителей России с Днём народного единства

05:59 04.11.2021 Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с Днем народного единства. В частности, в поздравлении говорится: «4 ноября — важная историческая дата. Она напоминает нам об умении народов России объединяться перед лицом любых испытаний. Любовь к Родине, дружба, взаимопонимание, поддержка остаются главными качествами граждан нашей многонациональной страны. Именно эти качества позволяют нам сегодня развивать Дальний Восток, запускать производства, делать жизнь в регионах лучше. Поздравляю с Днем народного единства! Желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!».

07:43 04.11.2021 В Свердловской области празднование Дня народного единства пройдет в онлайн-формате. Такое решение приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Информация об этом появилась на сайте администрации Екатеринбурга. Читайте подробнее: День народного единства в Свердловской области отметят в онлайн-формате

07:58 04.11.2021 В Челябинске телебашня будет украшена цветами российского флага. Подсветку включат 4 ноября, и она будет работать с 18:00 до 00:00 по местному времени. Подробности в материале: В Челябинске здания украсят ко Дню народного единства

08:35 04.11.2021 Около 70% жителей России считают День народного единства нужным для страны праздником.

08:37 04.11.2021 День народного единства посчитали важным и нужным 67% участников опроса. Читайте также: Большинство граждан РФ назвали важным празднование Дня народного единства

08:46 04.11.2021 В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября — власти.

08:58 04.11.2021 День народного единства считают нужным праздником две трети жителей России. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте организации. Также результаты опроса 2021 года показали, что 63% граждан поддерживают выбор этой даты для празднования Дня народного единства. В 2013 году выбор этой даты поддерживали только 42% респондентов. Читайте также: Большинство граждан России назвали нужным День народного единства

09:09 04.11.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан РФ с Днём народного единства и напомнил историю праздника. Читайте подробнее: Володин предложил извлечь уроки из Смутного времени

09:15 04.11.2021 В Москве в четверг, 4 ноября, ожидается до +11 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

09:16 04.11.2021 В Москве Останкинская телебашня 4 ноября, в День народного единства, окрасится в цвета российского флага, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

09:51 04.11.2021 Россия — это 85 субъектов, сотни городов и тысячи поселков, больше 140 миллионов человек. Мы все разные, но нас объединяет то, что мы — граждане великой страны России. И вместе мы — огромная сила! Мира и добра всем! С Днем народного единства! Поздравление канала «Замгубернатора».

09:55 04.11.2021 Фестиваль песен и танцев народов России, посвящённый Дню народного единства, проходит во Владивостоке.

09:56 04.11.2021 В Новосибирске в честь Дня народного единства проходит фестиваль кухни народов России.

09:58 04.11.2021

09:59 04.11.2021

10:00 04.11.2021 Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева c Днём народного единства: «Уважаемые жители Иркутской области! От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Исторические события всегда напоминают нам об ответственности за Отечество, которая живёт в сердце каждого — в день воинской славы России мы ощущаем единение всех народов под флагом преданности Родине. Любовь к Отчизне завещана нам дедами и прадедами — они определили дальнейшую судьбу России как великого и сильного государства. Мы верны их памяти, ценим и сохраняем богатейшее духовное и культурное наследие. В этом и есть секрет, отчего все национальности Российской Федерации равны и едины. Особенно в Сибири, где в суровом климате и горячей работе закалён новый человеческий сплав — сибиряки! Желаю всем здоровья, радости и успехов в делах!».

10:19 04.11.2021 В Иркутской области состоялся региональный фестиваль «Язык — душа народа». Региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Язык — душа народа» посвящен Дню народного единства. Мероприятие проводится второй год в дистанционном формате, но тем не менее собирает большое количество участников. В конкурсной программе в этом году приняло участие 670 юных талантов из образовательных организаций Приангарья. Как отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, фестиваль «Язык — душа народа» — уникальное мероприятие, которое на протяжении многих лет является популярным среди школьников и педагогов Иркутской области и направлено на воспитание уважения к народной культуре и родному языку, сохранение самобытности народов, проживающих на территории нашего региона. Фестиваль — прекрасная площадка для сохранения и развития традиционной культуры, она открывает большие возможности для взаимопонимания между детьми и взрослыми, для выявления талантливых школьников, сказал Максим Парфенов.

10:34 04.11.2021 По случаю Дня народного единства, отмечаемого сегодня, 4 ноября, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова напомнила некоторые важные вехи и поздравила граждан России с праздником, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В её обращении, в частности, сказано: «4 ноября в России традиционно отмечают День народного единства. Сегодня мы вспоминаем героические страницы прошлого, ведь истоки этого праздника начинаются в 1612 году. Этот исторический день в России символизирует стойкость русского народа, его мужество, победу в борьбе за независимость. Оглядываясь в прошлое, мы видим, что вместе можем справиться с любыми трудностями. В День народного единства мы не только чтим прошлое нашей страны. Этот праздник еще раз напоминает нам о важности сплочения. Ведь наша страна, как и весь мир, сейчас претерпевает сложности и изменения, которые под силу преодолеть, только объединившись…». Об этом: Роспатриотцентр напомнил о важности сплочения в День народного единства

11:05 04.11.2021 Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства. [[[video-0]]] Видео Роскосмос.

11:15 04.11.2021 Президент Татарии Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём народного единства. В его обращении, в частности, сказано: «Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства, занимающим особое место в жизни многонациональной России. По прошествии более четырёх веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остаются стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений. Эти качества, позволившие сообща преодолеть трудные испытания прошлого и создать могучую державу, помогают нам сегодня жить, трудиться и достойно противостоять вызовам современности».

11:16 04.11.2021 Популярные блогеры — московские резиденты проекта Insight People объединились для участия в проекте, приуроченном к 4 ноября. Продюсерский центр реализовал креативную задумку и показал, почему в наши дни единство настолько необходимо. В видеоклипе приняли участие актёры, продюсеры, музыканты и каскадёры — они продемонстрировали, что любая цель может быть достигнута сообща. Работа получилась яркой, насыщенной и креативной, а сами блогеры в социальном ролике показали, насколько разнообразна их профессия. Свежий и современный взгляд на национальный праздник — то, что продемонстрировали резиденты проекта в своей новой работе. В видеоклипе приняли участие такие блогеры, как Макс Игумнов, Авет Агабекян, Саша Стоун, Анатолий Цой, Катя Кайтана, Алина Рахалина.

11:16 04.11.2021 Татария является одной из самых многонациональных территорий России — живут здесь в мире и согласии представители 173 национальностей.

11:17 04.11.2021 «Издавна сила России находилась в единстве и согласии народов, проживающих в ней. Со времен Минина и Пожарского и до наших дней, несмотря на серьезные изменения в жизни, жители России радуются общим победам и совместно преодолевают трудности», — отметил в поздравлении по случаю Дня народного единства полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. «Приволжский федеральный округ — надежная опора нашей большой страны. Жители округа занимаются научными исследованиями, развивают промышленность, сельское хозяйство и бизнес, растят и учат детей. У народов, живущих в ПФО, могут быть разные взгляды и традиции, и при этом мы знаем — Родина у нас одна, гордимся тем, что мы граждане великой страны», — говорится в телеграмме полномочного представителя.

11:24 04.11.2021 В нашей стране живут более 190 народностей, которые говорят на 150 языках и принадлежат к 13 языковым семьям. Делает ли это нас чужими? Нет! Нас объединяет одна территория, общие человеческие качества: доброта, стремление помочь, способность любить и прощать. Как лоскутное одеяло из самых разных узоров, мы связываем всю страну воедино. Цитата канала «Национальные проекты».

11:26 04.11.2021 В Новосибирской области с 3 по 8 ноября 2021 года, в период празднования Дня народного единства, сотрудники управления МЧС России и подчиненные подразделения переведены на усиленный режим работы. Причина — «для повышения бдительности и готовности к выполнению задач по предназначению». Подробности в материале: Новосибирские подразделения МЧС РФ переведены на усиленный режим работы

11:32 04.11.2021 Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех с праздником — Днём народного единства. [[[video-1]]] «Я хотела бы поздравить всех с наступающим праздником — 4 ноября. Для нас праздник всё-таки относительно новый, с каждым годом он наполняется всё новым смыслом и особым духом. Поэтому с наступающим Днём единства, и чтобы каждый смог прочувствовать, понять и осознать глубину его и значения, и значимости для всех нас и для каждого. С наступающим Праздником! Здоровья!». Цитата telegram-канала Марии Захаровой.

11:32 04.11.2021 Губернатор Владислав Шапша 4 ноября поздравил жителей Калужской области с Днём народного единства. Глава области пожелал землякам благополучия, радости и мира, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: Губернатор поздравил калужан с Днём народного единства

11:38 04.11.2021 Сити-менеджер Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём народного единства. В его обращении, в частности, сказано: «Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник напоминает о подвиге наших предков, более четырех веков назад отстоявших независимость страны. Народное единение перед лицом общей угрозы сплотило людей разных национальностей, сословий и религиозной принадлежности. Единство народа — необходимое условие сильного государства, основа его стабильного поступательного развития. В краевой столице в мире и согласии живут представители разных национальностей. Все они вносят свой вклад в социально-экономическое развитие города. Важно понимать, что мы — единый народ с общими корнями и общим будущим, и никакие трудности и разногласия не смогут нас разобщить. Вместе нам предстоит решить немало важных задач».

11:44 04.11.2021 В Кемеровской области в период с 3 по 8 ноября подразделения управления МЧС России будут функционировать в условиях повышенной готовности. Режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий, сообщили в ведомстве. Об этом: Кузбасские спасатели переведены в режим повышенной готовности

11:53 04.11.2021 Александр Чуприян поздравляет сотрудников МЧС России с Днем народного единства: «Ежегодно 4 ноября в России отмечается государственный праздник, у истоков которого — единение нашего многонационального народа, испокон веков стоящего на страже независимости государства. Сегодня нас объединяют новые вызовы и угрозы, борьба с новым вирусом — еще одно испытание. Как и прежде, солидарность и сплоченность в общем деле на благо граждан остается незыблемой чертой россиян. Любовь к Родине, почетание многовековых традиций и устоев — это фундаментальные качества истинного гражданина. Сотрудники МЧС России — сплоченная команда профессионалов, ежедневно совершающих отважные и мужественные поступки ради спасения попавших в сложные ситуации. Это наш вклад в укрепление государственности и пример активной гражданской позиции». Цитата МЧС РФ.

11:57 04.11.2021 Активисты «Единой России» раздали кузбассовцам 1500 масок с национальными узорами ко Дню народного единства. Сотрудники партии изготовили многоразовые маски с изображением национальных атрибутов народов, проживающих в регионе. В прошлом году они были украшены национальными узорами проживающих в Кузбассе народов. В этом году на маске изображения народных символов и кукол — матрешек в национальных костюмах.

11:58 04.11.2021 Общероссийский народный фронт поздравил граждан России с Днём народного единства в стихах: общественники из 38 регионов нашей страны разных национальностей и из разных диаспор записали видео, в котором читают стихотворение «С чего начинается Родина» на своих родных языках. [[[video-2]]] Цитата ОНФ.

12:01 04.11.2021 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — за правду») поздравила граждан России с Днём народного единства. В её поздравлении, в частности, сказано: «Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия, заботы о ближнем. И поможет нам воплотить в жизнь достойные помыслы об укреплении родного региона и всей России. Желаю всем россиянам счастья, мира и благополучия, успехов в работе на общее благо!».

12:03 04.11.2021 [[[video-3]]] Глава Республики Алтай Олег Хорохордин опубликовал в социальный сетях видеоролик, посвящённый Дню народного единства, в котором поздравил жителей с праздником на трёх языках: алтайском, русском и казахском.

12:04 04.11.2021 В Перми учреждения культуры проводят 4 ноября в честь Дня народного единства онлайн-трансляции различных мероприятий — концертов, викторин и квестов. Кроме того, Дворец культуры им. Солдатова представит праздничный концерт. Мероприятие пройдёт с соблюдением противоэпидемических мер и требований Роспотребнадзора.

12:07 04.11.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем народного единства. Об этом: Руководители Петербурга поздравили горожан с Днем народного единства

12:09 04.11.2021 Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Днём народного единства. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась сплоченностью своего многонационального народа. «В истории страны немало примеров, когда мы вместе отстаивали независимость Отечества, добивались успехов в самых разных сферах. Сегодня мы по-прежнему продолжаем работать на благополучие родной земли и ее жителей. Неравнодушие, стремление к единству, искренняя любовь к Родине остаются нашей главной силой и помогают преодолевать любые трудности. Мы знаем, что даже в самые непростые минуты у нас есть поддержка близких и земляков. Уверен, старания каждого из нас, мир и согласие в обществе сделают нашу страну еще более сильной и процветающей», — сказал он и пожелал пермякам здоровья, счастья, семейного благополучия, мира, добра и согласия.

12:19 04.11.2021 В Никольском монастырском скиту в поселке Вистинское Кингисеппского района Ленинградской области 4 ноября установят памятник-бюст святому благоверному князю Александру Невскому. Подробности в материале: В Ленобласти в День народного единства откроют памятник Александру Невскому

12:20 04.11.2021 В Оренбургской области все праздничные мероприятия в честь Дня народного единства в целях эпидемической безопасности организованы онлайн. Для юных оренбуржцев организована туристско-краеведческая онлайн-игра «Малая родина», в ходе которой участники познакомятся с интересными фактами об истории Оренбуржья, достопримечательностям малой Родины, а также онлайн-викторина #Мы едины; акция «Знакомимся с Оренбуржьем»; онлайн-тест «Диалекты Оренбуржья» и челлендж «Мы едины» для учащихся техникумов и колледжей (нужно сделать фотографию в национальном костюме или одежде с элементами национальных узоров, либо предметами быта). Все работы размещаются на сайтах образовательных организаций, в соцсетях и месенждерах #МыВместе, #Мыедины, #Россияобъединяет. Вечером 4 ноября на ютуб-канале Регионального центра развития культуры Оренбургской области состоится трансляция XXXI областного фестиваля народного творчества «Обильный край, благословенный». В День народного единства лучшие коллективы из Бугуруслана, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Абдулинского, Кувандыкского, Соль-Илецкого городских округов, а также Асекеевского, Домбаровского, Курманаевского, Новосергиевского, Оренбургского, Переволоцкого, Первомайского, Тоцкого районов продемонстрируют свое мастерство.

12:22 04.11.2021 Во Владивостоке 4 ноября в парке Минного городка состоялся военно-патриотический фестиваль, приуроченный ко Дню народного единства. Организаторы постарались объединить на одной площадке ряд направлений: культурно-историческое, военно-спортивное и патриотическое. Посетители фестиваля смогли ознакомиться как с образцами вооружений российской армии, так и принять участие в различных интерактивных мероприятиях. Также им два показательных выступления: одно было подготовлено «Федерацией военно-тактических игр», другое — бойцами 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом: Во Владивостоке 4 ноября отметили патриотическим фестивалем — фоторепортаж

12:24 04.11.2021 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём народного единства. Он подчеркнул, что сила единства многонационального народа ярко проявлялась в самые важные моменты истории и помогала преодолевать вызовы времени. «Объединившись, мы не раз противостояли внешним угрозам, отвоевывали право на независимость, доказывали силу духа и любовь к родной стране. Сплоченность вокруг общей цели и сегодня остается залогом будущего Российской Федерации, успешного развития нашей страны и благополучия ее жителей. Оренбуржье как приграничная территория несет особую ответственность за судьбу нашей Родины. В регионе, где мирно живут представители более ста национальностей и двух десятков конфессий, принципы единства и добрососедства являются основополагающими. Пусть и в будущем единство помогает нам преодолевать любые вызовы времени», — сказал глава области и пожелал оренбуржцам здоровья, благополучия, мира и добра.

12:27 04.11.2021 В Кирове активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» раздали на центральных улицах города ленточки-триколор и памятки об истории возникновения праздника, а также поздравили с Днем народного единства. Акция прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

12:31 04.11.2021 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября. Поздравление глава региона разместил в соцсетях. Читайте подробнее: Любовь к Отечеству помогла крымчанам вернуться домой — Аксёнов

12:36 04.11.2021 В День народного единства в Бокситогорском районе Ленинградской области откроют памятный знак «Дорога жизни. Начало». Об этом: В Ленобласти установят памятный знак «Дорога жизни. Начало»

13:10 04.11.2021 Посол России в Молдавии Олег Васнецов в День народного единства призвал соотечественников вспомнить подвиги и великое становление российского государства. Его поздравление опубликовано на сайте посольства. День народного единства — один из самых молодых праздников в российском календаре. В то же время истоки этого дня уходят в историческое прошлое — в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада, отметил Олег Васнецов. Читайте также: Посол России в Молдавии призвал вспомнить истоки Дня народного единства

13:48 04.11.2021 Очередная акция взаимопомощи «Мы вместе» прошла в Чите 4 ноября, в День народного единства. Компания «Читинские ключи» передала в моностационар первой городской клинической больницы 4,5 тонны питьевой воды. «Наша компания с самого начала пандемии помогает региону, особенно и прежде всего тем, кто находится на переднем крае этой борьбы. Мы живем в Чите, мы здесь работаем, мы свое будущее связываем с Забайкальем, и помочь населению — наша святая обязанность, и мы стараемся всегда это делать», — рассказала Елена Реутская, заместитель директора по экономике и финансам ЗАО «Читинские Ключи». Питьевую воду от предприятия персоналу моностационара передали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и председатель законодательного собрания региона Юрий Кон. На встрече с медиками они отметили, что это пример заботы друг о друге, которую очень важно проявлять сегодня.

13:49 04.11.2021 В Белгородской области отпразднуют День народного единства. belregion.ru.

13:53 04.11.2021 Активисты «Единой России» и МГЕР раздали жителям Кузбасса свыше полуторы тысяч масок с национальными узорами. Речь идёт о многоразовых средствах индивидуальной защиты, которые прослужат долго. Помимо вручения подарков, единороссы рассказывали горожанам интересные факты об истории Дня народного единства.

13:55 04.11.2021 В День народного единства мы желаем друг другу здоровья, радости, процветания и счастья… Но как определить, что такое счастье? Представители разных народов, религий и культур поделились своим пониманием этого слова. [[[video-4]]] Цитата канала «Национальные проекты».

14:06 04.11.2021 Накануне Дня народного единства глава ЦРУ Уильям Бернс оказался в Москве с прямой санкции президента США Джо Байдена, что говорит о желании Вашингтона всерьез задуматься о новом периоде отношений с Россией, отметил член Совфеда Андрей Климов. Об этом: С визитом главы ЦРУ в Совфеде видят перспективы «мирного сосуществования»

14:06 04.11.2021 Сенаторы Российской Федерации Баир Жамсуев и Сергей Михайлов поздравили забайкальцев с государственным праздником — Днём народного единства. В частности, в поздравлении говорится: «Этот праздник даёт нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. Он символизирует единение многонационального российского народа, его патриотизм и стремление принести пользу своему Отечеству. Сохранение межнационального и межконфессионального согласия, уважение к традициям и культурам всегда были и остаются залогом развития нашего государства. Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!».

14:23 04.11.2021 С Днем народного единства жителей Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко: «Дорогие жители Алтайского края! Ежегодно 4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник — День народного единства. Мы вспоминаем героические страницы истории и отдаем дань уважения предкам. В тяжелые времена Смуты наши соотечественники смогли объединиться во имя общей цели и отстоять государственность России. Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило страну от интервентов. Это событие стало ярким примером патриотизма и верного служения Отчизне. Вне зависимости от сословной принадлежности, вероисповедания и национальности наши предки сплотились и действовали в интересах страны ради сохранения ее целостности и самостоятельности. Дорогие друзья! Сегодняшний государственный праздник напоминает о непреходящей ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу близких и Родины. В дни сложных испытаний мы в очередной раз убеждаемся, что преодолеть трудности можно, только объединив усилия, поддерживая друг друга. Мы всегда помним: Алтайский край является частью одной большой семьи — России. Желаем вам и вашим близким благополучия и крепкого здоровья! Мира и процветания нашему Отечеству!».

14:27 04.11.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил забайкальцев с праздником — Днем народного единства. В частности, в поздравлении говорится: «Дорогие забайкальцы, поздравляю вас с праздником — Днём народного единства. Он посвящен важным историческим событиям. Наша страна чуть не потеряла свой суверенитет из-за того, что внутри народа возникли раздоры, вражда. Во всех случаях, когда особую силу над нами имели внешние враги, мы не были едины, солидарны, не оказывали друг другу поддержки. И сегодня я желаю всем нам, в это непростое время, взаимной поддержки, дружелюбия, помощи и заботы друг о друге! Поздравляю с государственным праздником — с Днем народного единства!».

14:32 04.11.2021 Ко Дню народного единства вышел ролик с подборкой наиболее необычных народных блюд России. Слышали когда-нибудь про чай с солью и маслом? А про то, что за мороженое делают на Чукотке? [[[video-5]]] Цитата канала «Регионал».

15:25 04.11.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с Днём народного единства, напомнил о вкладе донских казаков в борьбу с захватчиками. Донской губернатор пожелал жителям Ростовской области с уважением относиться друг к другу. Читайте также: Ростовский губернатор пожелал землякам с уважением относиться друг к другу

15:31 04.11.2021 Ко Дню народного единства по всей стране исполнили песню А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Надежда», которой исполняется в этом году 50 лет. Во Всероссийской хоровой акции, посвящённой Дню России, приняли участие профессиональные и любительские хоры и исполнители по всей стране. Хоровые коллективы исполнили песню «Надежда», поддерживая слова легендарной Александры Николаевны Пахмутовой. «Дорогие друзья! Сегодня наша страна отмечает День народного единства. И все было бы хорошо, если бы не эта страшная болезнь, которая мучает весь мир и нашу страну. Всем хочется, чтобы все наши надежды исполнились. Нашей песне «Надежда» — моей песне на стихи Николая Николаевича Добронравова — 50 лет! И мы сегодня споём эту песню с надеждой, что все у нас будет хорошо».

15:32 04.11.2021 В Кирове активисты «Молодой гвардии Единой России» в честь Дня народного единства раздали людям ленточки-триколоры, а также небольшие брошюры, в которых приводится история праздника.

15:36 04.11.2021 Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя земляков с Днём народного единства, раскрыл секрет силы России. Об этом: Глава Калмыкии раскрыл секрет силы России

15:42 04.11.2021 Политические и экономические катаклизмы делают нас сильнее, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в День народного единства. «Народное единство — это то качество наших людей, которое всегда помогало преодолеть все трудности в самые смутные для Отечества годы; это способность 140 миллионов людей разных национальностей и вероисповедания жить в мире и согласии в нашем общем доме — России, уважая культуру и традиции друг друга», — отметил парламентарий.

15:47 04.11.2021 В Кемеровской области сегодня, 4 ноября, в День народного единства, для детей и взрослых учреждения культуры подготовили разнообразную программу: виртуальные концерты, выставки, экскурсии и многое другое. Большая часть событий пройдет на интернет-площадках. Об этом сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: Большинство мероприятий в Кузбассе проходят на интернет-площадках

15:57 04.11.2021 Волонтерская акция «Мы едины» проходит в Тверской области в День народного единства 4 ноября. В этот день с представителями волонтерских организаций в рамках акции встретился губернатор Игорь Руденя. Подробности в материале: Тверской губернатор Игорь Руденя встретился с волонтёрами

16:36 04.11.2021 Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь 4 ноября, в День народного единства. Читайте подробнее: Владимир Путин прибыл в Севастополь

16:39 04.11.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал земляков к стремлению сделать Россию лучше и успешнее. Поздравление главы региона с Днём народного единства опубликовал областной оперативный штаб. «Национальное согласие, основанное на вековых духовных и нравственных ценностях, гордость и любовь к России обеспечивают мирное сосуществование разных народов в большой стране. Наше общее стремление — сделать Россию лучше и успешнее, а созидательный труд для её процветания является прочным фундаментом стабильного и динамичного развития страны», — заявил Александр Моор. Об этом: Тюменский губернатор в День народного единства призвал делать Россию лучше

16:47 04.11.2021 Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны, в Севастополе 4 ноября. Читайте подробнее: Владимир Путин возложил цветы к памятнику окончанию Гражданской войны

17:30 04.11.2021 «Сегодня по всей огромной стране отмечается День Народного единства. Этот праздник посвящен тем главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны. Трудиться ради ее развития, ради блага ее людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его — в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», — поздравил Владимир Путин с Днём народного единства жителей России . Об этом: Путин: Крым и Севастополь навсегда с Россией

17:42 04.11.2021 В Новосибирской области мероприятия в честь Дня народного единства в 2021 году проходят в онлайн-формате с учётом текущей эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мер. Об этом сообщило региональное правительство. Подробности в материале: День народного единства в Новосибирской области проходит в онлайн-формате

17:50 04.11.2021 Во Владимирской области 4 ноября прошёл автопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Колонна из 20 автомобилей, украшенная флагами Российской Федерации, стартовала во Владимире. Участники прибыли в Суздаль, чтобы возложить цветы к памятнику Александра Невского. Об этом: Во Владимирской области в День народного единства прошёл автопробег

17:52 04.11.2021 В Кемеровской области сегодня, 4 ноября, стартовал этно-мультимедийный проект «Белый вигвам», посвященный жителям региона, в том числе коренным малочисленным народам — шорцам и телеутам. Читайте подробнее: Этно-мультимедийный проект «Белый вигвам» проходит в Кузбассе