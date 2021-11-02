Сеул, , 11:34 — REGNUM Папа Римский Франциск вряд ли посетит КНДР предстоящей зимой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время предпринимаются усилия для организации визита, однако трудно предсказать, когда он произойдёт. — отметила Пак Кён Ми. — Папа Франциск родом из теплой страны Аргентины, поэтому ему трудно путешествовать зимой».

Представительница администрации главы Южной Кореи также акцентировала внимание на том, что визит Франциска в КНДР, который постоянно молится о мире на Корейском полуострове, — это само по себе благородное действие.

«Данный визит должен рассматриваться отдельно, а не в связи с объявлением окончания Корейской войны (1950−1953 гг) или Олимпийскими играми в Пекине», — добавила представительница администрации президента.

Отмечается, что под данным высказыванием Пак Кён Ми имела в виду то, что правительство Южной Кореи надеется использовать визит Папы для привлечения Пхеньяна к переговорам и подготовки почвы для межкорейского саммита в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

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