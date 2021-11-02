Сеул, 2 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск вряд ли посетит КНДР предстоящей зимой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«В настоящее время предпринимаются усилия для организации визита, однако трудно предсказать, когда он произойдёт. — отметила Пак Кён Ми. — Папа Франциск родом из теплой страны Аргентины, поэтому ему трудно путешествовать зимой».

Представительница администрации главы Южной Кореи также акцентировала внимание на том, что визит Франциска в КНДР, который постоянно молится о мире на Корейском полуострове, — это само по себе благородное действие.

«Данный визит должен рассматриваться отдельно, а не в связи с объявлением окончания Корейской войны (1950−1953 гг) или Олимпийскими играми в Пекине», — добавила представительница администрации президента.

Отмечается, что под данным высказыванием Пак Кён Ми имела в виду то, что правительство Южной Кореи надеется использовать визит Папы для привлечения Пхеньяна к переговорам и подготовки почвы для межкорейского саммита в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.