Брисбен, Австралия, , 11:38 — REGNUM Заместитель премьер-министра австралийского Квинсленда Стивен Майлз, выступая на пресс-конференции, заявил, что его штат сможет снова принимать иностранных студентов с первого семестра следующего года, а правительство штата разработает изменение правил карантина. Таким образом, Квинсленд станет первым штатом, который примет иностранных студентов с начала пандемии коронавируса весной 2020 года. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе общения с прессой Майлз отметил, что предложенный правительством штата комплекс мер еще находится на доработке. Проблему представляет тот факт, что студенческие общежития зачастую плохо оборудованы и в них невозможно соблюдать социальную дистанцию и соблюдать условия домашнего карантина, добавил он.

Заместитель премьер-министра Квинсленда также отметил, что в самые тяжелые месяцы пандемии иностранные студенты-медики помогли решить проблему с наймом персонала в системе здравоохранения, а также в других отраслях экономики.

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