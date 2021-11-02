Москва, 2 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Суд назначил в качестве меры наказания условный срок для несовершеннолетней дочери футболиста Вячеслава Малафеева. Об этом 2 ноября пишет издание StarHit.

Https://www.facebook.com/Malafeev16ru Вячеслав Малафеев

По данным СМИ, дочь Малафеева от первого брака получила четыре года условно по делу о попытке сбыта наркотиков. «Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учётом всех обстоятельств», — заявил футболист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16-летняя дочь Малафеева попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как попыталась сбыть наркотики через социальные сети. После этого инцидента её отправили в реабилитационный центр.