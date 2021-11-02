Сидней, Австралия, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте в ходе пресс-конференции, прошедшей в Сиднее 2 ноября, представил обновленную дорожную карту по снятию ковид-ограничений в своем штате. С 8 ноября в Новом Южном Уэльсе не будет никаких ограничений на число гостей, которые могут посещать частные домовладения, закрытые до сих пор бассейны будут открыты для всех, а предпринимали перейдут на новый расчет максимальной заполняемости торговых площадей. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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Согласно представленной дорожной карте, в ночных клубах смогут заработать танцполы. При проведение спортивных мероприятий трибуны могут заполняться на 100%.

Отмечается, что объявленные послабления имеют отношение только к полностью вакцинированным от COVID-19 жителям штата. Но непривитым жителям Нового Южного Уэльса придется подождать до 15 декабря или до тех пор, пока 95% населения штата будет считаться полностью привитым, чтобы воспользоваться такими же свободами.

Перротте также заявил, что свободы для непривитых жителей, которые должны были вступить в силу с 1 декабря, начнут действовать не раньше 15 декабря.

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