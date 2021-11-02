Черногорск, Хакасия, , 11:31 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту наезда на девятилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в совершении преступления подозревается 40-летний водитель.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, мужчина, управляя автомобилем Toyota, на улице Советская в Черногорске сбил мальчика, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«Рулевой не заметил юного пешехода на дороге, вследствие чего произошла авария, мальчик получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено за нарушение водителем правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.