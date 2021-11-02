Барнаул, 2 ноября 2021, 11:31 — REGNUM Всего на 2 ноября прививки от коронавируса получили 799 709 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 2389 человек. Такие данные приводит оперштаб.
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Из общего числа привитых 65 510 жителей региона получили первую прививку (+1125 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 717 699 человек (+1136 за сутки).
Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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