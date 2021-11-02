Токио, 2 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима решил переписать сценарий своего нового проекта. Об этом разработчик сообщил 2 ноября на личной странице в Twitter.

KniBaron Хидэо Кодзима

Кодзима рассказал, что за прошедший год его мироощущение изменилось, поэтому он решил переписать сценарий. О каком проекте идёт речь геймдизайнер не сообщил.

Напомним, что последней игрой Хидео Кодзимы стала Death Stranding. Следующие проекты геймдизайнера пока не анонсированы.