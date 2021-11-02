Екатеринбург, 2 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Туринском районе Свердловской области женщина чуть не зарезала собственного брата. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Maarten Van Damme Нож

Родственники распивали спиртные напитки в ночь на 30 июня 2021 года. В ходе беседы у них возник конфликт. Во время ссоры женщина вооружилась ножом и нанесла несколько ранений своему брату.

Мужчина не скончался лишь потому, что свидетелем происшествия стала мать потерпевшего и обвиняемой. Она оказала сыну первую помощь и вызвала бригаду медиков. Раненого свердловчанина госпитализировали.

Теперь приговор агрессивной сестре вынесет суд. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).