Ульяновск, , 11:29 — REGNUM Ульяновской области выделены средства из федерального бюджета на обеспечение лекарствами препаратами амбулаторных пациентов с коронавируса и закупку кислородных концентраторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ёмкость с жидким медицинским кислородом Александр Погожев © ИА REGNUM

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Между регионами распределено 16 млрд рублей. Дополнительную федеральную поддержку получают субъекты, которые нуждаются в препаратах и оборудовании.

Ульяновской области выделено 96,9 млн рублей на приобретение кислородных концентраторов и 76,8 млн на приобретение медикаментов для ковидных больных, которые лечатся дома. Таким образом, выделено 173,7 млн рублей.

Региональные власти отмечают, что в еженедельном режиме совместно с Минпромторгом России решается вопрос поставки медицинского кислорода и концентраторов. В результате в октябре получено более 300 единиц. Поступившие дополнительные средства позволят приобрести ещё три единицы оборудования производительностью 1 тыс. литров в минуту для лечения госпитализированных пациентов с дыхательной недостаточностью.

Ранее Ульяновская область для лечения амбулаторных ковидных больных получила из федерального бюджета 47,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновскую область посетили заместители министров здравоохранения и промышленности России Виктор Фисенко и Алексей Беспрозванных. Речь шла об усилении поддержки региона в условиях борьбы с коронавирусом.

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Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 294 случая заражения коронавирусом, выздоровели 85 016 человек, умерли 3053 жителя.