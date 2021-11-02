Кишинёв, , 11:29 — REGNUM Стоимость поставки газа из России в Молдавию могла быть гораздо дешевле, чем та, о которой договорилось молдавское руководство. Об этом заявил экс-президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала Prime.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что он, будучи президентом, договорился, чтобы Молдавия получила статус наблюдателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а страны, которые в него входят, покупают в России газ по цене до $200 за тысячу кубометров.

«Тогда я спрашиваю себя, выгодно ли сотрудничество Республики Молдова на этой платформе? Очевидно, да, без каких-либо обязательств», — сказал Додон.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не считает состоявшейся процедуру признания республики наблюдателем в ЕАЭС, так как не были завершены «внутренние процедуры» в Молдавии.

Напомним, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спину 1 ноября заявил, что, по новым условиям поставки газа, цена для республики в этом месяце составит около $450 и будет определяться по формуле, которую он не раскрыл. По словам главы ведомства, цена будет меньше рыночной.

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