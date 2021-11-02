Курган, , 11:28 — REGNUM В поликлинике №2 города Кургана полиция проводит обыски. Об этом сообщает портал 45.ru со ссылкой на собственный источник в медучреждении.

Полиция Мвд.рф

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Женщина сообщила, что обыски проводят несколько десятков полицейских. Возможно они связаны с подозрением в продаже QR-кодов. Желающих привиться от коронавируса отправили в больницу на ул.Томина.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области действия полицейских комментировать отказываются.