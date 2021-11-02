Приштина, Сербия, 2 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 ноября провел встречу с Александром Соросом, заместителем председателя фонда Открытое общество (организация, признанная в РФ нежелательной) Джорджа Сороса, а также исполняющим директором фонда Открытое общество (организация, признанная в РФ нежелательной) по Европе и Евразии Даниелой Шеарцер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос и его дети

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи представители Открытого общества (организация, признанная в РФ нежелательной) представили новый проект в Косово. Проект будет проводиться в сотрудничестве с колледжем Реинвест, уже ставшим «кузницей кадров» для новой косовской элиты, и ставит своей целью продвижение зеленой повестки посредством центра, который будет предоставлять образование администрации, частному сектору и вести сотрудничество с гражданским обществом.

В ходе встречи Курти подчеркнул важность введения «электронного правительства» и повышения степени открытости данных. В Открытом обществе (организация, признанная в РФ нежелательной) пообещали, что реализация нового проекта позволит Косово заполучить самое транспарентное правительство в регионе.