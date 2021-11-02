Пекин, , 11:24 — REGNUM Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, сообщает китайское издание Global Times.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее президент США Джо Байден упрекнул Россию, Китай и Саудовскую Аравию в нежелании бороться с изменениями климата.

«Говоря таким образом о США, Китае и России, администрация Байдена подрывает достижения G20 и бросает тень на Конференцию ООН по изменению климата в Глазго», — пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что Вашингтон заинтересован только в статусе ведущей державы в климатической повестке, в то время как решать реальные проблемы он не намерен.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией и будет проходить в период с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго.