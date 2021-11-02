Хельсинки, , 11:24 — REGNUM Геймеры обнаружили способ создавать полноценные сохранения в игре Returnal. Об этом 2 ноября сообщает портал VGC.

Игра Returnal студии Housemarque Скриншот с YouTube

Как оказалось, «точку приостановления» из последнего патча для Returnal можно загрузить на серверы PlayStation и после этого использовать без каких-либо ограничений. Таким образом, у геймеров получилось создать свой аналог системы сохранений.

Напомним, что в оригинальной версии Returnal нет возможности сохранять свой прогресс — это обусловлено жанровыми особенностями проекта. Однако в последнем обновлении разработчики добавили так называемую «точку приостановления». Это одноразовое сохранение, которое удаляется после использования.

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