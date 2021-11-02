Москва, 2 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в государственную программу «Развитие культуры», по которой регионы получат федеральную помощь на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев. Об этом 2 ноября сообщает сайт правительства России.

Nps.gov В музее

На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено 2,5 млрд рублей, рассказали в правительстве. Средства позволят обновить около 100 муниципальных музеев уже к 2024 году. Так, в 2022 году регионам направят 500 млн рублей, в 2023 и 2024 годах — по 1 млрд рублей.

Отбор регионов, которые получат субсидии, будет проводиться ежегодно. В 2022 году средства получат 26 субъектов, будет отремонтировано 39 музеев.

В правительстве уточнили, что среди получателей федеральной помощи в 2022 году окажутся Владимирская, Вологодская, Калужская, Кемеровская, Омская, Рязанская, Тверская и Челябинская области.