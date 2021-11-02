Канберра, 2 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт призвал австралийские компании переосмыслить свою зависимость от Китая и искать альтернативные источники ключевых материалов для производства. Об этом 2 ноября он заявил в интервью американскому аналитическому центру Hudson Institute.

Hans Карта. Австралия

Так, в предварительно записанных комментариях аналитическому центру Абботт отметил, что растущее влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе сказывается на цепочках поставок австралийских компаний.

«Мы не хотим нуждаться в Китае, что имеет решающее значение для нашего долгосрочного будущего … Ведь если мы зависим от Китая в чем-то отдельном, мы, безусловно, можем оказаться лишенными этого, когда нам будет это нужно больше всего», — сказал он.