Бостон, США, , 11:22 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:114.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 37 очков. В составе «Бостона» 28 очков набрал форвард Джейлен Браун.

«Чикаго» одержал шестую победу в семи матчах и вышел на первое место в турнирной таблице НБА. «Бостон» потерпел пятое поражение в семи играх.

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