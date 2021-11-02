Магадан, , 11:21 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело после публикации в СМИ информации о гибели пациентки инфекционного госпиталя. Адекватность назначенного женщине лечения проверят сотрудники регионального следственного управления СК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

В больнице Pixabay.com

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По информации ИА «Весьма», пациентку лечили от пневмонии, тесты на коронавирус у неё были отрицательные. Женщину уже собирались выписывать, когда стали переводить из палаты в палату, в том числе она была вынуждена контактировать с больными COVID-19. После этого колымчанке резко стало хуже, но пользоваться небулайзером и препаратами, которые она использовала для облегчения дыхания, ей запретили.

«Эуфиллин ей с детства прописан, и он ей помогает дышать. Но в отделении его у Людмилы забрали, запретили пользоваться. Я звонила, пыталась объяснить завреанимацией госпиталя, что эуфиллин ей жизненно необходим три раза в день. Он категорически отказал. Сказал, что этот препарат дочери противопоказан, и что ей назначили другое лечение», — рассказала мать погибшей женщины.

Пациентка скончалась 30 октября. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В ходе процессуальной проверки будут установлены обстоятельства смерти пациентки, на основании полученных фактических данных и сведений из медицинских документов будет дана правовая оценка правильности выбранного лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем проведения необходимых экспертных исследований», — отметили в СУ СК РФ по Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотекарь из Магадана доказал через суд незаконность его отстранения от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Суд встал на его сторону, решив, что такие меры являются принуждением к вакцинации.