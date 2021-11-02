Улан-Удэ, 2 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 34-летний мужчина по обвинению в разбое и избиении до смерти человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, вечером 10 июня обвиняемый, увидев на улице разговаривающего по телефону мужчину, решил отобрать устройство.

«Злоумышленник напал на незнакомца, нанёс ему множество ударов кулаками по голове и другим частям тела, после чего похитил у него телефон марки «Samsung» стоимостью 5000 рублей и скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Потерпевший смог дойти до свой квартиры, где от полученных травм скончался.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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